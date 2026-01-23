Американская делегация во главе с Уиткоффом покинула Кремль

Кортеж американской делегации во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом президента США покинула Кремль. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Встреча российского лидера Владимира Путина и Стивена Уиткоффа продлилась более 3,5 часа.

С российской стороны в переговорах участие принимали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. С американской стороны — предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

Этот визит Уиткоффа стал первым в 2026 году и седьмым в рамках урегулирования украинского конфликта. Спецпосланник прибыл в российскую столицу из Давоса, где последние дни проходил ВЭФ. Путин приветствовал главу делегации на английском языке.