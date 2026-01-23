Переговоры Путина с Уиткоффом завершились спустя 3,5 часа

Переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Москве завершились после 3,5 часа обсуждений. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Американская делегация прибыла в столицу России вечером в четверг. В ее состав также вошли зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Джош Грюнбаум.

Российскую сторону, помимо президента, представляли помощник Президента Юрий Ушаков, а также спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.