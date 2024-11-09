«Американо-немецкий порнофильм». МИД РФ прокомментировал выходку Штайнмайера

Захарова назвала Штайнмайера безумным после нападения на писателя Мартина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который накинулся с кулаками на писателя Марко Мартина. Свое мнение дипломат выразила в Telegram-канале.

«Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела», — написала она.

По мнению Захаровой, если граждане Германии не очнутся, то их страна продолжит сниматься «в американо-немецком порнофильме категории „Б“ под названием „Голые на батуте“».

Штайнмайер ударил Мартина после обвинений в поддержке России из-за газопровода «Северный поток — 2». Разгневанного политика не смогли остановить даже очевидцы.

Ранее Захарова напомнила, что Штайнмайер поощрял Украину за срыв Минских соглашений и отказывался выплачивать компенсации ленинградским блокадникам.