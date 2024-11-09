«Американо-немецкий порнофильм». МИД РФ прокомментировал выходку Штайнмайера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который накинулся с кулаками на писателя Марко Мартина. Свое мнение дипломат выразила в
Telegram-канале.
«Мои соболезнования немцам, таких безумных правителей их страна лет 80 не видела», — написала она.
По мнению Захаровой, если граждане Германии не очнутся, то их страна продолжит сниматься «в американо-немецком порнофильме категории „Б“ под названием „Голые на батуте“».
Штайнмайер
ударил Мартина после обвинений в поддержке России из-за газопровода «Северный поток — 2». Разгневанного политика не смогли остановить даже очевидцы.
Ранее Захарова напомнила, что
Штайнмайер поощрял Украину за срыв Минских соглашений и отказывался выплачивать компенсации ленинградским блокадникам.
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