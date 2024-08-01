МИД РФ ответил на критику президента ФРГ Штайнмайера

Захарова напомнила об отказе президента ФРГ Штайнмайера в выплатах блокадникам

Фото: РИА «Новости»

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в годовщину Варшавского восстания попросил у поляков прощения за преступления нацистов и обвинил Россию в «возвращении войны в Европу». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на его слова в Telegram-канале.

«Это говорит человек, лично выступавший против выплат блокадникам Ленинграда не еврейской национальности компенсаций за геноцид мирного населения Северной столицы», — написала она.

Также она напомнила, как Штайнмайер поощрял Украину за срыв Минских соглашений, об этом рассказывала экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Захарова напомнила, что немецкие власти спонсируют госперевороты на Украине и продолжают поставлять оружие ВСУ.

Ранее МИД РФ заявил, что руководство ФРГ отказалось официально признавать актом геноцида блокаду Ленинграда Третьим рейхом. Российское посольство в ФРГ получило ответ немецкого МИД на ноту с соответствующим требованием.

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