Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке России

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вышел из себя и ударил писателя Марко Мартина, который обвинил его в поддержке России из-за газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщило Bild .

По данным издания, политик вышел из себя после того, как Мартин раскритиковал его за одобрение строительства газопровода, и набросился на оппонента с кулаками. Разгневанного Штайнмайера не смогли остановить даже очевидцы.

Мартин в комментарии газете добавил, что Штайнмайер сказал ему: «Интеллектуалам не понять, насколько тяжела работа политиков».

Ранее президент Германии обвинил Россию в том, что она «вернула войну в Европу». Это высказывание раскритиковала официальный представитель МИД Мария Захарова, напомнив, что Штайнмайер поощрял Украину за срыв Минских соглашений и отказывался выплачивать компенсации ленинградским блокадникам-неевреям.