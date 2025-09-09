Американку обвинили в убийстве после гибели сына в пасти аллигаторов

Тело пропавшего в середине августа в Новом Орлеане 12-летнего мальчика с особенностями развития нашли лагуне с аллигаторами через две недели поисков. Обвинение в убийстве по неосторожности и жестоком обращении с ребенком полиция штата предъявила его матери, сообщил телеканал ABC .

Представитель суперинтенданта штата Луизиана Николас Джернон заявил, что мать мальчика за 12 лет проявила себя как самый плохой родитель: ребенок постепенно терпел от нее побои и психологическое насилие.

«Мы можем доказать, что халатность и злоупотребления со стороны матери привели к чрезмерной боли и страданиям, через которые прошел мальчик», — подчеркнул он.

Впервые в поле зрения правоохранителей мать попала, когда сыну было всего три месяца. Ребенка доставили в больницу с переломами ног и черепа, а также пролапсом легкого.

Пропавшего мальчика в с нарушением развития нервной системы в последний раз видели на улице 14 августа. На поиски ребенка отправились моряки Военно-воздушного флота. Тело нашли при помощи беспилотника с тепловизором.

Осмотревший труп коронер заявил, что на ребенка напали аллигаторы, которые утащили его под воду. Из-за сильного разложения останков точную дату и время смерти установить не удалось.

Суд отправил мать ребенка в окружную тюрьму Нового Орлеана, где она останется на все время следственных действий.

