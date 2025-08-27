Американец угрожал взорвать здание службы иммиграции в Далласе

Власти США задержали мужчину, угрожавшего взорвать здание Службы иммиграции и таможенного контроля в Далласе, штат Техас. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренней безопасности страны.

По данным ведомства, 36-летний американский гражданин Брэттон Дин Уилкинсон вечером в понедельник пришел к входу в здание иммиграционной службы и заявил, что в его рюкзаке находится бомба. Мужчина показал сотруднику безопасности устройство на запястье, это был детонатор.

В итоге подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение в высказывании террористических угроз.

Ранее в США задержали мужчину за угрозы убить президента Дональда Трампа. Американец опубликовал их на YouTube. Также он пообещал убить всю его команду и «назначенных глав ведомств». Правоохранители предъявили мужчине обвинения по четырем пунктам.