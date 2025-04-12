В США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа

Мужчину, который угрожал убить президента США Дональда Трампа, задержали. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

Речь идет о жителе Пенсильвании Шоне Монпере. Агенты ФБР выяснили, что с 15 января по 5 апреля 32-летний мужчина опубликовал на YouTube угрозы в адрес Трампа, куратора ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска, сотрудников Службы иммиграционного и таможенного контроля, а также «всех назначенных Трампом глав ведомств».

Монпера задержали 9 апреля и предъявили обвинение по четырем пунктам.

В июле 2024 года на американского лидера совершили покушение во время предвыборного митинга. Тогда Трамп получил травму уха.

За месяц до происшествия подозреваемый в нападении американец Райан Уэсли Раут пытался приобрести на Украине противотанковый гранатомет, рассказал Дональд Трамп — младший.