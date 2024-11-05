В США предотвратили теракт перед выборами

Силовики арестовали 24-летнего неонациста Скайлера Филиппи, который собирался подорвать электростанцию в Нэшвилле. Об этом сообщил американский Минюст .

«Скайлер Филиппи, преданный идеологии превосходства белой расы и уничтожению нашей критической инфраструктуры, планировал атаковать электросеть Нэшвилла с помощью беспилотника, несущего взрывное устройство», — сообщила замгенпрокурора США Лиза Монако.

Представители ФБР выслеживали неонациста несколько месяцев. Более того, сотрудники ведомства под прикрытием ездили с Филиппи покупать материалы доя самодельной взрывчатки. В результате они арестовали подозреваемого незадолго до запуска дрона, которым он планировал атаковать электростанцию.

В начале октября неизвестный изрезал ножом и обстрелял из пистолета людей на вокзале в Беэр-Шеве в Израиле. Пострадали девять человек, одна женщина погибла.