Amazon сократит до 30 тысяч корпоративных сотрудников
Amazon.com Inc. планирует уволить до 30 тысяч рабочих мест, чтобы оптимизировать расходы после периода избыточного найма во время пандемии. Об этом сообщили источники агентства Reuters.
Это может быть самое крупное сокращение штата компании с 2022 года, когда она уволила 27 тысяч сотрудников.
Источники агентства сообщили, что сокращения затронут разные отделы: HR, производство устройств и предоставление услуг, а также облачное подразделение Amazon Web Services. Уведомления об увольнении начнут рассылать 28 октября.
В Amazon работают 1,55 миллиона человек, включая водителей и сотрудников распределительных центров. Из них около 350 тысяч – корпоративные сотрудники.
Компания ежегодно нанимает сотни тысяч сезонных работников в период зимних праздников. В этом году Amazon, как и в предыдущие два, планирует принять на работу 250 тысяч временных сотрудников.
Ранее в США уволили более четырех тысяч госслужащих из-за продолжающегося шатдауна. Под сокращение попали работники министерств торговли, образования, энергетики, жилищного строительства и городского развития, а также внутренней безопасности.