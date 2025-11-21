Страны Европы выдвинут встречное предложение по урегулированию конфликта на Украине. В его разработке примут участие Франция, Великобритания и Германия, сообщило агентство Reuters .

Президент Украины Владимир Зеленский оказался перед сложным выбором, ведь предложенный американцами план урегулирования включил территориальные уступки и отказ от членства в НАТО. Получив документ, лидер киевского режима связался по телефону с европейскими союзниками, затем с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, чтобы договориться о сотрудничестве на уровне советников «в поисках эффективного пути».

Одновременно три источника сообщили информагентству, что могла значит эта формулировка. Украина совместно с Великобританией, Францией и Германией начала работу над встречным мирным предложением.

Новый план урегулирования, предложенный Белым домом, включил 28 пунктов, среди которых аудит зарубежной помощи Украине. Военкор Александр Коц допустил, что Зеленский вновь попытается сорвать переговоры, возложив вину на Россию.