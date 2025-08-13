Аляска не подойдет. Названо возможное место встречи Трампа, Путина и Зеленского

Запад предложил провести переговоры президентов США, России и Украины в Европе или на Ближнем Востоке. Об этом сообщил источник агентства Reuters .

Намеченная на 15 августа встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным и возможное продолжение контактов в трехстороннем формате, с Владимиром Зеленским, обсуждались на видеоконференции американского президента с лидерами Евросоюза и Украины. Местом следующего этапа переговоров могут стать одна из стран Европы или Ближнего Востока.

Ранее Трамп заявил, что цель встречи с Путиным на Аляске заключается в подготовке почвы для переговоров с участием Зеленского. Он готов провести их как можно скорее, если первый этап пройдет хорошо. При этом сам президент США допустил, что примет участие в новой встрече, если Россия и Украина пожелают его присутствия.