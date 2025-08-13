Трамп анонсировал вторую встречу по Украине после саммита с Путиным

После саммита с президентом России Владимиром Путиным на Аляске есть хорошие шансы на вторую встречу по Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

«Если первая встреча пройдет хорошо, мы быстро проведем вторую. Я хотел бы сделать это почти сразу же. И мы проведем вторую встречу между Путиным, президентом Украины Владимиром Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я присутствовал», — сказал он.

Трамп отметил, что Россия столкнется с очень серьезными мерами со стороны США, если договоренности по Украине не будут достигнуты. Кроме того, при отсутствии необходимых ответов во время встречи с Путиным, следующей встречи не будет, добавил американский президент.

Глава Белого дома выразил надежду на совместные переговоры с Путиным и Зеленским, если саммит на Аляске пройдет успешно. Он назвал очень хорошими свои консультации с европейскими лидерами.

О переговорах первых лиц стран Евросоюза с Трампом сообщила пресс-служба канцлера Германии Фридриха Мерца. Участники беседы планировали обсудить подготовку возможных мирных соглашений по урегулированию конфликта на Украине.