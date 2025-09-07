Альянс России, Китая и КНДР поставил под угрозу военную промышленность НАТО

Альянс России, Китая, Северной Кореи и Ирана представляет серьезную угрозу для военной промышленности НАТО и подрывает возможности США использовать традиционные внешнеполитические инструменты. Об этом написало The New York Times .

По данным издания, страны «оси потрясений» укрепляют военные связи, обмениваются технологиями и компонентами, что позволяет Москве быстрее восстанавливать свой военный потенциал. Это может создать «окно уязвимости» для НАТО: Россия способна нарастить производство оружия быстрее, чем Европа увеличит собственные мощности.

Издание отмечает, что наибольший эффект от сотрудничества уже проявился в Украине — поставки техники и боеприпасов из Китая, КНДР и Ирана помогают Кремлю поддерживать военные действия и снижать давление санкций.

Кроме того, указывается, что координация четырех стран способна осложнить планы США и их союзников: они больше не могут исходить из того, что каждая из этих стран будет действовать в одиночку. Теоретически альянс может инициировать параллельные кризисы, перегружая возможности Вашингтона.

Как пишет NYT, встреча лидеров в Пекине на этой неделе показала, что сотрудничество не ослабло даже после июньской войны Ирана с США и Израилем, а напротив — получило новый импульс.

Ранее стало известно, что первая партия недорогих крылатых ракет воздушного базирования большой дальности ERAM поступит на Украину в октябре.