Алиев распустил парламент Азербайджана, выборы пройдут 1 сентября

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился распустить парламент страны шестого созыва и назвал дату внеочередных выборов — они состоятся 1 сентября. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Парламент в последний раз избирали в 2020 году. В него входят комитеты по правовой политике и государственному строительству, безопасности, правам человека, экологии, энергетики и другим вопросам.

Ранее парламент распустили во Франции. Президент Эммануэль Макрон назначил новые выборы после победы партии «Национальное объединение» Жордана Барделла. В агентстве Bloomberg отметили, что решение президента вызвало негативную реакцию в его фракции «Возрождение». Против идеи роспуска парламента выступали премьер-министр Франции Габриэль Атталь и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве.