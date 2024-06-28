Сегодня 15:15 Алиев распустил парламент Азербайджана, выборы пройдут 1 сентября Фото: РИА «Новости»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился распустить парламент страны шестого созыва и назвал дату внеочередных выборов — они состоятся 1 сентября. Об этом сообщила
пресс-служба главы республики.
Парламент в последний раз избирали в 2020 году. В него входят комитеты по правовой политике и государственному строительству, безопасности, правам человека, экологии, энергетики и другим вопросам.
Ранее парламент
распустили во Франции. Президент Эммануэль Макрон назначил новые выборы после победы партии «Национальное объединение» Жордана Барделла. В агентстве Bloomberg отметили, что решение президента вызвало негативную реакцию в его фракции «Возрождение». Против идеи роспуска парламента выступали премьер-министр Франции Габриэль Атталь и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве.
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