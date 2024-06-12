Решение Макрона о роспуске парламента привело к хаосу в его партии

Bloomberg: однопартийцы Макрона гневно отреагировали на роспуск парламента

IMAGO/www.imago-images.de
Фото: IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

Идея президента Франции Эммануэля Макрона распустить нижнюю палату французского парламента и начать процедуру выборов вызвала острую реакцию в его партии «Возрождение». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По информации источника издания, против решения Макрона выступали премьер-министр Франции Габриэль Атталь и председатель Нацсобрания Яэль Брон-Пиве. Депутат от «Возрождения» Кристоф Марион рассказал, что идея французского лидера вызвала в рядах партии «шок и гнев».

«Было такое ощущение, будто он направил нас сражаться в безнадежной битве», — объяснил парламентарий.

Один из депутатов признался агентству, что решение о роспуске Национального собрания расстроило его, так как из-за него мест могут лишиться десятки коллег в парламенте. Законодатель добавил, что он не высказывает свои идеи открыто из опасений прослыть предателем или трусом.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, почему партия Макрона теряет свои позиции. По его мнению, жителям Франции многое не нравится в действиях нынешней власти.

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