Алиев пообещал продолжить помогать Украине

Глава Азербайджана Ильхам Алиев пообещал, что Баку продолжит поставлять гуманитарную помощь Украине. Об этом он заявил 25 мая во время встречи с украинским министром иностранных дел Андреем Сибигой, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

На встрече стороны обсудили сотрудничество в сферах энергетики, транспорта, торговли и сельского хозяйства. Президент и министр отметили, что Азербайджан и Украина поддерживают суверенитет друг друга.

Также Алиев через Сибигу передал привет главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Ранее стало известно, что британские дипломаты похвалили Азербайджан за поддержку Киева. Алиев подписал указ о выделении одного миллиона долларов, на которые закупят электрогенераторы для отправки на Украину.

Свой визит в Москву, который должен был состояться 9 мая, азербайджанский лидер отменил.