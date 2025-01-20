В Приднестровье согласились на поставки через «Молдовагаз»

Красносельский заявил о согласии Приднестровья на поставки «Молдовагаза»

Власти Приднестровья согласны, чтобы газ в регион доставлялся через «Молдовагаз», и гарантируют оплату. Об этом в Telegram-канале заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский.

В минувшую субботу компания «Тираспольтрансгаз» направила «Молдовагазу» уведомление о том, что приветствует желание поставить газ в Приднестровье.

Красносельский подчеркнул, что здесь нет никакого заговора, а есть «холодные квартиры у людей».

«Пожалуйста, исполняйте свои обещания», — подчеркнул глава ПМР в обращении к руководителям «Молдовагаз».

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что поставки российского газа в Приднестровье нарушают санкции, поэтому являются незаконными. Она добавила, что страна готова оказать финансовую помощь Приднестровью, когда территорию республики покинут российские миротворцы.