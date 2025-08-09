Активисты вышли к зданию СИЗО в Кишиневе в поддержку Гуцул

Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул собрались рядом со зданием СИЗО в Кишиневе, чтобы выразить ей поддержку. Об этом РИА «Новости» заявил советник политика Юрий Кузнецов.

Он отметил, что протестующие выходят на митинг уже третий день подряд.

«Мы не оставим в беде наших соратников. В защиту Гуцул и Светланы Попан выступили почти все оппозиционные партии в стране», — подчеркнул Кузнецов.

По его словам, Гуцул поддерживают и за рубежом. В качестве примера он назвал активистов из Италии, Австрии, Турции, России и других государств.

Кузнецов также добавил, что арест политика незаконный и демонстрирует миру антинародный курс правящей партии.

«Безусловно, мы имеем дело с политическим преследованием», — уточнил он.

Ранее молдавские депутаты сообщили, что им не позволили проверить условия содержания Гуцул в СИЗО. До этого случая парламентарии всегда имели возможность посетить арестованных политических активистов.