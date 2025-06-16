Air Arabia начала вывозить россиян из ОАЭ

Авиакомпания Air Arabia уже начала вывозить застрявших в ОАЭ россиян на родину. Об этом сообщили РИА «Новости» в генконсульстве России в Дубае.

«Авиакомпания Air Arabia начала вывозные рейсы с россиянами из ОАЭ», — заявили дипломаты.

В дипведомстве объяснили, что по два вывозных рейса будут отправлять каждый день до 20 июня из Шарджи. Кроме того, один самолет вылетит из Абу-Даби. Рейсы отправятся в Москву и Екатеринбург.

Информацию о вывозе россиян из ОАЭ ранее подтвердили в Ассоциации туроператоров России. По данным АТОР, пассажиров доставят в столицу транзитными рейсами с пересадкой в Ташкенте, а путь в Екатеринбург будет прямой.

Пресс-служба российского посольства в Тегеране сообщила, что группа из 225 человек 15 июня покинула Иран. Это члены семей сотрудников российских загранучреждений, артисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского и другие граждане.

Две тысячи россиян остались в Эмиратах из-за задержек рейсов. Проблемы с вылетами начались из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем. Обе страны закрыли свое воздушное пространство для гражданских самолетов.