Air Arabia 16 июня начнет возвращать россиян из ОАЭ

Air Arabia с сегодняшнего дня начнет вывозить застрявших в ОАЭ россиян на родину. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале .

Пассажиров из Шарджи в Москву доставят транзитными рейсами с пересадкой в Ташкенте, в Екатеринбург будет прямой рейс. Полеты организовали специально для россиян, оказавшихся в ОАЭ после отмены регулярных авиарейсов.

«Мы на связи со всеми задержавшимися в ОАЭ туристами <…> планируем начать их отправку в Москву и Екатеринбург рейсами Air Arabia», — подтвердила АТОР руководитель службы по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

Из-за задержек и отмен рейсов в ОАЭ остались примерно две тысячи российских туристов. Проблемы с вылетами появились после обострения конфликта Ирана и Израиля, которые закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов.