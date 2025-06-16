Air Arabia 16 июня начнет возвращать россиян из ОАЭ

Air Arabia с сегодняшнего дня начнет вывозить застрявших в ОАЭ россиян на родину. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в Telegram-канале.
Пассажиров из Шарджи в Москву доставят транзитными рейсами с пересадкой в Ташкенте, в Екатеринбург будет прямой рейс. Полеты организовали специально для россиян, оказавшихся в ОАЭ после отмены регулярных авиарейсов.
«Мы на связи со всеми задержавшимися в ОАЭ туристами <…> планируем начать их отправку в Москву и Екатеринбург рейсами Air Arabia», — подтвердила АТОР руководитель службы по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.
Из-за задержек и отмен рейсов в ОАЭ остались примерно две тысячи российских туристов. Проблемы с вылетами появились после обострения конфликта Ирана и Израиля, которые закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов.
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