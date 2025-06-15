Тысячи россиян застряли в ОАЭ

АТОР: 2 тысячи туристов из России не могут улететь из ОАЭ

Примерно две тысячи российских туристов из-за задержек и отмен рейсов остаются в ОАЭ и не могут вернуться на родину. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Проблемы с вылетами возникли из-за обострения конфликта Ирана и Израиля, которые закрыли свои воздушные пространства для гражданских самолетов.

«В настоящее время туроператоры „разгребают завал“ с туристами в ОАЭ», — отметили в пресс-службе.

Эмираты являются крупнейшим транспортным хабом, поэтому там скапливаются туристы, отдыхающие как в самой стране, так и в государствах Южной Азии, Африки и островов Индийского океана.

По данным «Известий», глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана принять соглашение, в рамках которого республика откажется от разработки и обладания ядерным оружием. По его словам, страна докажет миру, что ядерная программа носила только мирный характер.