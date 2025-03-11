«Агент России». Американскую юмористку раскритиковали из-за шутки о Зеленском

В США пошутившую про Зеленского юмористку Каммингс обвинили в работе на Россию

Американская юмористка Уитни Каммингс заявила, что подверглась критике из-за шутки о поведении президента Украины Владимира Зеленского на встрече в Белом доме. Об этом она рассказала на своем YouTube-канале .

По ее словам, она пошутила про язык тела украинского лидера на переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

Каммингс описала свою шутку, отметив, что от Зеленского в тот момент «веяло атмосферой парня, у которого два телефона». Глава киевского режима выглядел так, как будто он оправдывается. У него был вид человека, который осознал, что больше не приедет с друзьями в Майами.

И вот за эту шутку юмористку обвинили в работе на Россию.

«До недавнего времени я была никем. Но я смогла. Это случилось, ребята. Меня обвинили в том, что я являюсь агентом России», — заявила она.

Юмористка подчеркнула, что регулярно шутит и над другими политиками.

После перепалки Зеленского с Трампом в Белом доме в соцсети X опубликовали шуточный ролик их драки.