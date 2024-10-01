Агент «Моссада» возглавлял отдел по борьбе с Израилем в Иране

Haberler: глава иранского отдела по борьбе с Израилем был агентом «Моссада»

Главой отдела по борьбе с Израилем в Иране оказался агент «Моссада» — разведки еврейского государства. Об этом Haberler сообщил бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

«Мы создали подразделение для противодействия Израилю, а человек, возглавлявший его, оказался агентом „Моссада“», — заявил он.

Ахмадинежад сообщил об этом после того, как в Иране на фоне ликвидации лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы заговорили об израильских шпионах.

По данным Financial Times, агенты Израиля внедрились в «Хезболлу» ради уничтожения предводителя движения. Насраллу ликвидировали в Бейруте благодаря данным, полученным от иранского «крота».

В Ливане ранее произошла массовая детонация пейджеров и другой электроники. Источники Reuters сообщили, что «Моссад» заложил взрывчатку в пять тысяч устройств связи, заказанных членами «Хезболлы».