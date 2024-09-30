Стало известно, зачем разведка Израиля внедрилась в «Хезболлу»

Израиль неоднократно пытался устранить предводителя ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллу. Добиться успеха удалось лишь после изменения подхода к противостоянию группировке, сообщило издание Financial Times.
За последние два десятилетия Израиль расширил сбор данных о «Хезболле» и стал внедрять в структуру движения шпионов. Израильская разведка периодически находила Насраллу, который жил в бункерах. В октябре 2023 года предводителя «Хезболлы» пытались ликвидировать, но операцию отменили по требованию Белого дома.
В итоге Израиль достиг цели лишь 28 сентября 2024 года. Насраллу ликвидировали в Бейруте благодаря информации от иранского «крота».
Тело Насраллы извлекли накануне из места попадания снаряда после израильского авиаудара. Причиной лидера «Хезболлы» стала травма, полученная в результате взрывной волны.
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