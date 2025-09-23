Аэропорт закрыли в Дании якобы из-за появления дронов

Несколько крупных беспилотных летательных аппаратов заметили в небе над Копенгагеном. В связи с этим закрыли аэропорт столицы Дании, сообщило агентство Reuters.

«От двух до четырех „крупных“ беспилотников замечено в районе вокруг аэропорта Копенгагена», — отметили в сообщении.

Сервис Flightradar24 написал в соцсети X, что все взлеты и посадки в датской воздушной гавани приостановили с 20:26 по местному времени из-за сообщений о дронах. Кроме того, 11 рейсов перенаправили в другие аэропорты.

В выходные власти Эстонии заявили, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом. В Минобороны сообщили о плановом перелете истребителей МиГ-31 из Карелии в Калининград. Полет прошел без пересечения границ других государств.