Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за «воздушных шаров»

Аэропорт Вильнюса остановил работу в ночь на воскресенье. Все вылеты из воздушной гавани отменили, свидетельствуют данные портала Flightradar24.

Прибывающие самолеты направили в аэропорты других стран.

Воздушную гавань в литовской столице закрыли из-за «летающих объектов», неких «воздушных шаров». В местных СМИ сообщили, что неопознанных летающих аппаратов было около десятка и они летели якобы со стороны Белоруссии.

Администрация аэропорта сообщила, что «расследует причины» произошедшего.

Аэропорт Мюнхена дважды за последние несколько дней приостанавливал все полеты из-за сообщений о беспилотниках в небе. Закрыли обе полосы воздушной гавани. В небо подняли полицейские вертолеты, которые пытались обнаружить оператора дронов.

В тот же день система наблюдения федеральной полиции зафиксировала дрон рядом с аэропортом Франкфурта-на-Майне. В Нижней Саксонии беспилотник пролетел над складом боеприпасов в районе города Йевер, а в Гифхорне заметили три быстро летевших дрона на высоте около 100 метров.

Беспилотники над мюнхенским аэропортом оказались военными разведывательными аппаратами, сообщили немецкие СМИ.