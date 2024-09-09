Аэропорт Швеции приостановил работу из-за неизвестных беспилотников

Рядом с аэропортом Стокгольм-Арланда в понедельник, 9 сентября, заметили неизвестные беспилотники. Из-за этого воздушная гавань приостановила работу, сообщило издание SVT .

Ночью возле аэропорта служба безопасности заметила четыре дрона неустановленного типа, все они были разного размера.

Из-за появления беспилотников воздушная гавань столицы с 02:00 перестала принимать и отправлять самолеты. Пять пассажирских судов из-за ограничений отправили в ближайшие аэропорты, расположенные возле Нючепинга и Гетеборга.

Работу аэропорт возобновил в 03:30. Сейчас полиция Швеции устанавливает владельцев дронов.

«Мы подозреваем, что это был умышленный поступок, но не могу сказать, с какой целью он был совершен, — заявил представитель полиции Даниэль Викдаль.

В конце августа международный аэропорт Тель-Авива приостановил работу по соображениям безопасности. Прилетающие лайнеры перенаправляли в другие города.