Аэропорт Кувейта атаковали беспилотником

По международному аэропорту Кувейта нанесли удар беспилотником, есть пострадавшие. Обстоятельства случившегося выясняют спецслужбы. Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны в соцсети Х .

Объектом атаки БПЛА стал первый терминал воздушной гавани. В результате удара авиагавань понесла незначительный материальный ущерб, а несколько ее сотрудников получили травмы.

Ранее иранские военные нанесли удары по объектам в Саудовской Аравии, Кувейте и Иордании в ответ на утреннюю операцию США и Израиля под названием «Эпическая ярость». В регионе ввели ограничения на полеты, а сирены тревоги звучат в странах Персидского залива и в Израиле.