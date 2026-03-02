Аэропорт Кипра эвакуировали из-за сообщений о дроне

Посетителей и персонал второго по величине аэропорта Кипра в Пафосе эвакуировали из-за сообщений о замеченном дроне. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия.

Десятки людей вышли на улицу.

«Только сейчас начали запускать потихоньку назад», — прокомментировала 360.ru одна из пассажирок.

На табло, заснятом в здании аэропорта, видно, что некоторые рейсы отменили.

Об эвакуации написало издание Phileleftheros. Службы безопасности попросили всех пассажиров и сотрудников покинуть здание терминала. Это произошло из-за сохраняющейся повышенной готовности на острове после ударов беспилотников по базе британских ВВС Акротири на Кипре.

«Международный аэропорт Пафос был немедленно и полностью эвакуирован в понедельник днем после обнаружения неопознанного дрона в воздушном пространстве аэропорта», — говорится в публикации.

Ранее на британской военной авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв. Власти заявили, что следят за ситуацией.