На Кипре заявили, что следят за ситуацией с ударом БПЛА по базе ВВС Британии

Власти Кипра следят за ситуацией после атаки беспилотника на британскую авиабазу Акротири. Об этом заявил пресс-секретарь правительства республики Константинос Летимбиотис на своей странице в соцсети Х.

Компетентные службы незамедлительно привели в действие предусмотренные протоколы безопасности и поддерживают постоянную координацию с правительством Великобритании и администрацией военных баз на острове.

В ночь на 2 марта газета Cyprus Mail со ссылкой на источники сообщила о взрыве на территории Акротири. После этого в районе включились сирены воздушной тревоги, а с аэродрома начали взлетать военные самолеты.

Жители близлежащих районов рассказали о взрыве в районе базы, после чего сработала система оповещения.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что Великобритания одобрила просьбу США об использовании британских военных баз для ударов по ракетным складам в Иране.