На британской авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв

На британской военной авиабазе Акротири на Кипре прогремел взрыв. После этого в районе включились сирены, а с аэродрома начали взлетать самолеты. Об этом сообщил информационный портал In-Cyprus .

Жители острова услышали мощный взрыв в районе базы, затем рядом с объектом сработали сирены воздушной опасности. Журналисты уточнили, что вскоре с территории поднялись в небо военные самолеты.

Незадолго до случившегося премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер опубликовал видеообращение в X, где заявил, что Великобритания одобрила просьбу США об использовании британских военных баз для ударов по ракетным складам в Иране.

Ранее Корпус стражей исламской революции сообщил о начале девятой волны ракетных ударов по израильским целям и американским военным базам на Ближнем Востоке.