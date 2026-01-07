Адвокату Мадуро вручили премию «Звезда судебных разбирательств»
Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого похитили американские военные, Барри Поллак, получил премию «Звезда судебных разбирательств». Об этом сообщило РИА «Новости» после изучения его биографии.
В октябре 2025 года международное объединение Benchmark Litigation, включающее юридические фирмы и адвокатов, присудило Поллаку премию «Звезда судебных разбирательств» и «Звезда национальной практики». Обе награды были получены в 2026 году.
Нынешний адвокат Николаса Мадуро, венесуэльского президента, ранее защищал интересы бывшего главы энергетической корпорации Enron. Благодаря усилиям Поллака с него сняли обвинения в крупном мошенничестве.
Поллак также сыграл важную роль в оправдании Мартина Танклеффа. Подростка ошибочно осудили за убийство родителей, и он провел за решеткой 17 лет. После оправдания Поллака наградили организации, защищающие невиновных. Также он помог Танклеффу получить компенсацию в 13 миллионов долларов по гражданскому иску.
Адвокат из юридической фирмы Harris St. Laurent & Wechsler в Вашингтоне называет Поллака одним из лучших судебных адвокатов по уголовным делам в США.
США 3 января провели масштабную операцию в Венесуэле. Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и отправили в Нью-Йорк. Президент Дональд Трамп объявил, что их будут судить за «наркотерроризм» и угрозу национальной безопасности. В суде Нью-Йорка Мадуро и Флорес отвергли все обвинения. Как сообщил телеканал NBC, Мадуро и его жена получили травмы при захвате американцами.
Трамп назвал Мадуро «жестоким парнем» и обвинил его в убийстве миллионов людей. Он также подчеркнул, что операция в Венесуэле продемонстрировала военную мощь США.