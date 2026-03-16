Административное здание загорелось из-за атаки дрона в ОАЭ

Иранский дрон спровоцировал пожар в административном центре эмирата Умм-эль-Кайвайн в ОАЭ. Об этом со ссылкой на пресс-службу исполнительного совета эмирата сообщил Khaleej Times .

В результате ЧП обошлось без пострадавших. На месте работают пожарные.

«Соответствующие службы в эмирате приняли необходимые меры для ликвидации последствий инцидента», — отметили в пресс-службе.

Утром 16 марта системы противовоздушной обороны ОАЭ отразили ракетную атаку и налет дронов. Министерство обороны подтвердило, что военные сбили иранские снаряды и беспилотники.

США и Израиль продолжили проводить военную операцию против Ирана. В связи с эскалацией на Ближнем Востоке воздушное пространство многих стран региона по-прежнему остается закрытым.