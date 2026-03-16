Бахрейн и Кувейт продлили запрет на полеты

Бахрейн и Кувейт вновь продлили запрет на полеты в своем воздушном пространстве. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Бахрейн и Кувейт вновь продлили закрытие неба еще на 12 часов — до 16:00 по всемирному времени (19:00 по московскому)», — сказал собеседник агентства.

Небо над государствами закрыто уже 16 дней. Однако в Бахрейне разрешены отдельные полеты по спецразрешениям из аэропорта Манамы и следуют по кратчайшему маршруту в сторону Саудовской Аравии.

После начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля, воздушное пространство над Бахрейном и Кувейтом закрыли.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна готова защищаться столько, сколько потребуется. Он подчеркнул, что Исламская Республика никогда не просила о прекращении огня.