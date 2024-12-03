В Госдуме выразили надежду, что Абхазия пересмотрит соглашение с Россией

Депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что отношения России и Абхазии не испортятся из-за отказа ратифицировать договор об инвестициях. Ее процитировала Lenta.ru .

«Возможно, когда пройдут выборы президента, соглашение еще раз проанализируют, пересмотрят», — добавила Журова.

Парламентарий также заявила, что соглашение было бы выгодно обеим сторонам, и в Абхазии живет много российских граждан.

Парламент республики при повторном рассмотрении отклонил инвестиционное соглашение с Россией, ранее вызвавшее в стране политический кризис и приведшее к отставке президента Аслана Бжании. На этот раз никто из депутатов не проголосовал за договор, лишь двое воздержались.

Досрочные президентские выборы в стране состоятся 15 февраля.