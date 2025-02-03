Абхазия выразила соболезнования из-за удара ВСУ по интернату в Судже

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба направил слова соболезнований лидеру России Владимиру Путину в связи с трагическими событиями в Судже Курской области. Обращение лидера республики опубликовали на его официальном сайте.

«От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», — заявил он.

Бганба отметил, что народ Абхазии скорбит вместе с россиянами и разделяет эту тяжелую утрату с родными и близкими погибших. Случившееся он назвал бесчеловечным актом насилия.

ВСУ ударили ракетами по зданию школы-интерната в Судже, где находились мирные жители в субботу, 1 февраля. В результате атаки есть погибшие, их число еще неизвестно. В МИД России целенаправленный ракетный удар боевиков назвали зверством киевского режима.