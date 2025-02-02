Целенаправленный ракетный удар боевиков ВСУ по школе-интернату в Судже в Курской области стал очередным военным преступлением и зверством киевского режима. Об этом в Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

Он напомнил, что Россия уже давно сообщала об организации боевиками ВСУ «лагеря» для удержания в нем мирных жителей. По его словам, в Международном Красном Кресте также знали об использовании украинскими военными интерната, однако от нанесения удара по объекту ВСУ это не остановило.

«По мере приближения наших войск к Судже украинским боевикам потребовалось заметать следы совершенных преступлений», — подчеркнул Мирошник.

Удар по школе-интернату, обратил он внимание, также мог стать поводом для того, чтобы отвлечь мировое внимание от преступлений ВСУ в Русском Поречном.

«Ни то ни другое не вышло. К преступным бесчеловечным зверствам киевского режима в Русском Поречном добавилось бесчеловечное преступление в Судже», — заключил дипломат.

Ранее стало известно, кто приказал нанести ракетный удар по школе-интернату в Судже.