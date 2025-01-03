Зимний фестиваль «Усадьбы Москвы» стартовал в столице

На праздниках в столице можно будет гулять интересно и познавательно. Фестиваль «Усадьбы Москвы» объединил 19 площадок и 470 мероприятий.
Посетители смогут узнать, как жили землевладельцы в старинных имениях, и насладиться театральными постановками. В усадьбе Струйских в Басманном кластере столицы расположился музей Николая II, бережно хранящий секреты царской семьи. Также там пройдут экскурсии об истории дворянских родов и традициях московского чаепития.
В усадьбе Киппена можно принять участие в мастер-классах и отправить новогоднюю открытку. А в саду имени Баумана любой желающий сможет взять коньки и узнать, как это делали в прошлые века. По выходным там будут выступать артисты в исторических костюмах и музыкальные коллективы.
В Петровском путевом дворце состоится интерактивный бал-спектакль «Щелкунчик». Куклы из шкатулки превратятся в исторических персонажей и проводников в мир сказки и тайн дворца.
Фестиваль продлится до 28 февраля.
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