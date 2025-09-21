Жюри назвало победителя конкурса Интервидение

Жюри международного музыкального конкурса Интервидение приняло решение о победителе. Результаты озвучил член жюри от России Игорь Матвиенко.

Победителем первого Интервидения стал представитель Вьетнама Дык Фук. Он набрал 422 балла. Второе место с 373-мя баллами занял представитель Киргизии, на третьем месте — участник из Катара с 369-ю баллами.

Дык Фук получит хрустальный кубок, а также 30 миллионов рублей.

Финальное шоу конкурса прошло на концертной площадке «Live Арена» в Одинцовском городском округе. В Интервидении участвовали представители 23 стран.

В следующем году Интервидение пройдет в Саудовской Аравии, представители королевства обозначили свои намерения официально.