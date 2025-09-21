Интервидение уезжает на Восток. В 2026 году конкурс примет Саудовская Аравия

В 2026 году Интервидение пройдет в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия решила принять музыкальный конкурс Интервидение в 2026 году. Об этом со сцены объявил Алексей Воробьев, он ведет мероприятие в этом году.

Артист указал, что представители королевства обозначили свои намерения официально. На территории Саудовской Аравии Интервидение пройдет впервые.

Предположительно, площадка в этом государстве станет местом встречи исполнителей из десятков стран.

Подробности о дате и месте проведения организаторы конкурса пока не сообщали.

Интервидение 2025 года проходит в Москве 20 сентября. В рамках мероприятия представители более чем 20 стран исполнили песни длиной до трех минут. Согласно регламенту, треки должны быть в жанре популярной музыки.

Победителя выберет профессиональное жюри. Финалист получит 30 миллионов рублей. Россию в жюри представляет продюсер «Любэ» Игорь Матвиенко. Судьей от США стал бывший участник групп Deep Purple и Rainbow Джо Линн Тернер.