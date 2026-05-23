Захар Прилепин рассказал о новой работе в Петербурге

Прилепин: теперь будем чаще видеться с петербуржцами

Писатель Захар Прилепин сообщил, что нашел работу в Санкт-Петербурге и теперь будет чаще бывать в городе. Об этом он рассказал «Петербургскому дневнику» во время книжного салона на Дворцовой площади.

Писатель поделился, что в этот раз приехал в город всего на несколько часов. Но в дальнейшем рассчитывает проводить в Петербурге заметно больше времени.

«Открою вам один небольшой секрет — надеюсь, что не сглажу. Теперь мы стали с вами земляками. Я нашел работу в вашем прекрасном городе: мне ее предложили, и я с большим удовольствием согласился. Поэтому мы будем видеться чаще», — сказал писатель.

Прилепин также отметил, что быстро стать петербуржцем невозможно, однако выразил надежду, что сможет впитать дух этого города.

«И меня это завораживает», — добавил он.

Ранее писатель и общественный деятель сообщил, что рассматривает возможность подписать новый контракт с Добровольческим корпусом. Он уже имеет богатый боевой опыт: в 90-е годы будущий деятель культуры служил в ОМОНе и участвовал в чеченских кампаниях.