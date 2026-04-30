«Еще один». Прилепин раскрыл свои планы на службу в Добровольческом корпусе

Писатель и общественный деятель Захар Прилепин рассматривает возможность подписать очередной контракт с Добровольческим корпусом. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости» .

Контракт с Добровольческим корпусом заключается на «достаточно большой срок». Поэтому строить другие планы на будущее писатель пока не готов, как не готов их и обсуждать.

«Я планирую заключить еще один контракт с Добровольческим корпусом», — добавил Захар Прилепин.

Писатель подчеркнул, что в условиях текущих боевых действий срок контракта является достаточно продолжительным периодом.

Захар Прилепин имеет значительный боевой опыт. В 90-е годы он служил в ОМОНе и участвовал в чеченских кампаниях. С 2016 по 2018 годы он был заместителем командира батальона в ДНР.

В 2023 году Прилепин вступил в добровольческий батальон и вновь отправился в ДНР. В том же году писателя пытались убить, его машину взорвали. Исполнителя арестовали, прокурор запросил для него пожизненный срок.