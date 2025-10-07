Путин учредил президентский совет по культуре

Предложениями по развитию государственной политики в области культуры, а также проверкой профильных законопроектов займется специальный совет при президенте России. Указ о его создании подписал Владимир Путин. Документ разместили на официальном портале нормативно-правовых актов.

В состав нового ведомства вошли кинорежиссер Карен Шахназаров, художественный руководитель Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдар Абдразаков, директор Государственного музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев и другие известные деятели культуры.

Секретарем совета стал помощник президента России Владимир Мединский. Владимир Путин занял пост председателя.

Этим же указом глава государства учредил новую премию в области культуры за произведения и проекты для детей и юношества. Ежегодно эксперты определят трех победителей, между которыми распределят пять миллионов рублей.

В конце марта Путин отметил высокие темпы развития отечественного кинематографа. Он пояснил, что число зрителей в кинотеатрах выросло, а с ним и кассовые сборы.