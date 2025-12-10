Путин присвоил звание народного артиста России певцу Ильдару Абдразакову

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание народного артиста России оперному певцу и художественному руководителю Севастопольского государственного театра оперы и балета Ильдару Абдразакову. Соответствующий указ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Как отмечается в документе, Ильдар Абдразаков удостоен этого звания «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

Абдразаков входит в состав учрежденного Путиным Совета при президенте по культуре. Совет будет предлагать главе государства приоритетные направления в этой области, проводить экспертизу законов и нормативных актов по вопросам культуры.