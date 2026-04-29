Волочкова рассказала, что ее отцу стало хуже

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее отцу, мастеру спорта международного класса по легкой атлетике и чемпиону СССР по настольному теннису Юрию Волочкову, с каждым днем становится все хуже. Об этом заслуженная артистка России сообщила в интервью РИА «Новости» .

«Я недавно к нему ездила в Питер — и там уже все очень плохо», — добавила она.

По словам артистки, Волочков 19 лет назад перенес инсульт и с тех пор частично парализован и передвигается в инвалидном кресле.

В том же интервью балерина рассказала о дружбе с Николаем Басковым, отметив, что певец всегда помогал ей и даже уделял ее дочери Ариадне больше времени, чем биологический отец.

Кроме того, артистка описала человека, с которым хотела бы вступить в брак.