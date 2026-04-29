Волочкова призналась, что Басков заменил ее дочери родного отца

Волочкова в беседе с изданием призналась, что родной отец Ариадны попал в секту и практически не видел дочь шесть лет. По словам артистки, он встречался с ней только раз в полгода «для галочки».

«Коля [Басков] уделял ей больше времени, чем ее родной отец: и подарки, и визиты к нам домой. Он всегда был рядом», — отметила балерина.

Она добавила, что между ней и певцом возникла невероятная крепкая связь, которую никто не сможет разрушить.

Звездная пара состояла в романтических отношениях в 2013 году, но спустя некоторое время артисты приняли решение остаться друзьями.

Ранее Волочкова рассказала, что хотела бы вступить в брак, но пока не нашла достойного кандидата. Прима-балерина уточнила, что хочет связать свою жизнь с мужчиной, у которого будет сильный, но спокойный характер, благодаря которому тот не будет пасовать перед авторитетом жены.