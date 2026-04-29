«Который не будет бояться». Волочкова удивила заявлением о муже
Анастасия Волочкова задумалась о браке. Об этом артистка рассказала в беседе с РИА «Новости».
Подходящего кандидата бывшая прима-балерина пока не нашла. Однако артистка уверена в том, что «он существует, конечно». По мнению Волочковой, подходящий момент наступит тогда, когда это будет необходимо.
К будущему избраннику прима предъявляет высокие требования: он обязан обладать сильным характером и не пасовать перед известностью и авторитетом супруги. Волочкова подчеркнула, что ей нужен спокойный и уверенный в себе человек, который будет искренне гордиться статусом своей жены.
Быть сильной я не перестану, поэтому это должен быть мужчина, который не будет бояться масштаба моей личности. Должен быть такой, который будет гордиться тем, что у него жена прима-балерина.
Анастасия Волочкова
В 2007 году Анастасия Волочкова провела пышную свадебную церемонию с бизнесменом Игорем Вдовиным. Позднее артистка призналась, что мероприятие было скорее постановочным, без регистрации в ЗАГСе.
Романы балерины регулярно обсуждает светская хроника. Однако ранее Волочкова никогда не вступала в брак. Среди поклонников артистки пресса называла Джима Керри и Никиту Джигурду.