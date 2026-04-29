«Который не будет бояться». Волочкова удивила заявлением о муже

Анастасия Волочкова задумалась о браке. Об этом артистка рассказала в беседе с РИА «Новости» .

Подходящего кандидата бывшая прима-балерина пока не нашла. Однако артистка уверена в том, что «он существует, конечно». По мнению Волочковой, подходящий момент наступит тогда, когда это будет необходимо.

К будущему избраннику прима предъявляет высокие требования: он обязан обладать сильным характером и не пасовать перед известностью и авторитетом супруги. Волочкова подчеркнула, что ей нужен спокойный и уверенный в себе человек, который будет искренне гордиться статусом своей жены.