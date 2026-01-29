В день 270-летия со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта, 27 января, известный дирижер «Виртуозов Москвы» Владимир Спиваков представил концерт в Светлановском зале Дома музыки, ставший частью «Недели Моцарта». Об этом сообщил сайт aif.ru .

По мнению народного артиста СССР, творчество композитора — это непрерывный «небесный поток», который Моцарт едва успевал фиксировать.

«Он творил, не успевая записывать, — отметил Спиваков. — За 35 лет жизни — более 600 произведений. Это кажется невозможным».

Спиваков подчеркнул, что за такой невероятной продуктивностью стояла глубокая внутренняя драма. Даже в самых светлых произведениях Моцарта присутствуют минорные, трагические интонации.

Смерть матери в Париже, где Моцарт столкнулся с неудачами в поисках работы, стала ключевым испытанием для композитора. Это страдание, по мнению дирижера, пропитало большую часть его музыки, придав ей пронзительную глубину и объясняя секрет вечной гениальности.

Концерт «Виртуозов Москвы» под управлением Спивакова стал одним из главных событий торжеств, напомнив публике не только о божественном даре, но и о сложной судьбе великого австрийца.