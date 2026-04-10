Виктор Пелевин выпустит книгу с аллюзиями на остров Эпштейна

Новый роман Виктора Пелевина «Возвращение Синей Бороды» поступит в продажу 23 апреля — впервые за долгие годы для писателя не осенью, а весной. Об этом сообщили в пресс-службе издательства «Эксмо».

«Пелевин откроет тайну зловещего острова Синей Бороды и покажет, как [Джеффри] Эпштейн стал Эпштейном», — указали в анонсе.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что скандальный финансист, обвиненный в педофилии и торговле людьми, арендовал шесть тайных складов, чтобы прятать на них компьютеры с компрометирующими его фотографиями. Предположительно, он начал это делать еще в 2000-х.

Тем временем в Белоруссии запретили другой роман Пелевина — «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Его сочли вредным для национальных интересов страны.